Cosenza: ancora rifiuti davanti alla sede de “La Terra di Piero”. Crocco «abbiamo tutte le targhe»

COSENZA – Non usa mezzi termini Sergio Crocco, anche stavolta, e in un post pubblicato sui social il presidente dell’associazione La Terra di Piero, attiva da anni a Cosenza in progetti solidali e umanitari, avvisa: «scatteranno denunce penali». Ancora una volta infatti, si registra l’abbandono selvaggio di rifiuti proprio davanti alla sede dell’associazione, nonostante la presenza di cartelli ben visibili che invitano a non sporcare e a rispettare gli spazi. «Nonostante i cartelli che avvisano chiaramente la situazione, molta gente continua a buttare di tutto».

La misura è colma e l’associazione, che da tempo ha attivato la videosorveglianza avvisa gli “incivili” di avere già acquisito le targhe dei responsabili ed è pronta a procedere con azioni legali. «Chiunque ha buttato questa roba in questi giorni subirà una denuncia penale. Eravate stati avvisati». Un’accusa contro l’inciviltà e il degrado, ma soprattutto un richiamo alla responsabilità collettiva. Il post si chiude con un invito alla condivisione, per sensibilizzare la cittadinanza e mettere fine a un comportamento che danneggia tutta la comunità.