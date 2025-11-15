Cosenza, al Mariano Santo l’acceleratore lineare per le cure oncologiche raddoppia: unico in Calabria

COSENZA – Nel Polo Oncologico del Mariano Santo di Cosenza è stato installato il TrueBeam, il secondo acceleratore lineare di ultima generazione già funzionante presso l’U.O.C. di Radioterapia diretta dal dr. Luigi Antonio Marafioti. Si tratta di un macchinario capace di offrire ai pazienti trattamenti radioterapici più rapidi, precisi e personalizzati ed è il primo di questo tipo che arriva in Calabria.

Un importante passo quello compiuto dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza nella cura dei tumori. Il nuovo LINAC è una macchina altamente automatizzata che consente di erogare radiazioni in dosi mirate e molto elevate in pochi secondi, grazie alla tecnologia Flattening Filter Free (FFF).

Grazie all’autorevole guida del dr Marafioti che ha portato la Radioterapia a standard elevati di prestazioni sia in termini quantitativi che qualitativi, l’Azienda Ospedaliera ha deciso di investire nell’acquisto del secondo acceleratore che va ad implementare l’offerta terapeutica per la cura di diversi tipi di tumore, con l’utilizzo di una tecnologia di alta precisione, unica in Calabria.

L’acceleratore lineare sarà presentato alla cittadinanza lunedì 17 novembre alle ore 12,30, presso l’U.O.C. di Radioterapia del Mariano Santo.