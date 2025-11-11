Cosenza: a San Francesco d’Assisi tra perdite d’acqua e degrado, ancora nessun intervento

COSENZA – A distanza di settimane dalle segnalazioni, nulla è cambiato per i circa 50 residenti del quartiere San Francesco d’Assisi, costretti a convivere con il degrado che interessa la storica scalinata che collega via Archi di Sambiasi a Corso Vittorio Emanuele.

Nonostante le segnalazioni l’acqua continua a fuoriuscire

Il problema più grave resta la fuoriuscita d’acqua da una tubatura, che continua a riversarsi lungo i gradini provocando umidità, infiltrazioni e danni strutturali alle abitazioni circostanti. Nonostante le numerose segnalazioni e le altrettante rassicurazioni, nessuno è intervenuto. L’unica soluzione temporanea è stato posizionare un bidone per raccogliere alla meglio l’acqua che continua a scorrere.

San Francesco d’Assisi: cittadini denunciano anche la mancanza di pulizia

Oltre al disagio legato alla perdita idrica, nel quartiere si registra anche una mancanza di pulizia. “Da giorni – alcuni abitanti hanno affermato – la zona non viene neanche ripulita”. I rifiuti si accumulano, e insieme alla fuoriuscita di acqua, il quartiere è ridotto ina una condizione impresentabile. I residenti della zona sono ormai quasi rassegnati di fronte alle tante garanzie ricevute per la risoluzione del problema che però continua a peggiorare di giorno in giorno.