Come funzionano le nuove isole ecologiche e chi può usarle

Tutti i residenti del Comune di Cosenza iscritti a ruolo potranno conferire direttamente presso le isole ecologiche utilizzando la propria tessera sanitaria. Il meccanismo di funzionamento è semplicissimo ed informatizzato. Basta avvicinare la tessera al lettore dell’isola e poi passare la mano nel punto indicato. In questo modo l’apposita fessura della frazione da conferire si aprirà, permettendo al cittadino di lasciare il rifiuto. A pieno regime diventerà anche un sistema particolarmente innovativo e intelligente. Attraverso un’apposita applicazione, sarà possibile anche interrogare il sistema per capire qual è l’eco-isola ancora capiente e quella più vicina. Se le postazioni delle eco-isole si riempiranno, alla società “Ecologia Oggi” arriverà un segnale di alert per disporne lo svuotamento immediato.

Un eccezione e non la regola

Il Comune ha tenuto a ribadire che il ricorso alla eco-isola deve restare un fatto eccezionale e non una regola. Con queste installazioni si va a potenziare tutto il sistema della raccolta differenziata in quanto daranno al cittadino la possibilità di avvantaggiarsene in caso di necessità, ma sempre con riferimento alle cinque frazioni di rifiuto del porta a porta domestico (organico, residuo, vetro, multimateriale e carta) che potranno essere conferiti, in casi eccezionali, al di fuori del calendario prestabilito che dovrà restare la prima regola da seguire.