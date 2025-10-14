Area Urbana
LE NUOVE ECO-ISOLE
Cosenza, a breve in funzione le prime 5 isole ecologiche. Dove si trovano, come funzionano e chi può usarle
A breve in funzione le prime 5 delle 20 isole ecologiche previste dal Progetto di meccanizzazione della raccolta differenziata finanziato dal PNRR. Ecco le aree interessate
COSENZA – Dovevano entrate in funzione ad aprile, lo faranno ufficialmente la prossima settimana. Parliamo delle prime 5 isole ecologiche informatizzate posizionate in altrettante aree della città (saranno 20 in totale a pieno regime). Le eco-isole sono un importante sistema che va ad integrare il sistema “porta a porta”, diversificando la filiere della raccolta differenziata e dando la possibilità al cittadino di conferire i rifiuti, in caso di necessità, proprio presso l’isola ecologica. Un progetto che il Comune di Cosenza ha voluto per la città partecipando ad un bando per il progetto di meccanizzazione della raccolta differenziata con fondi PNRR del Ministero della Transizione Ecologica.
Dove si trovano le prime postazioni
Le prime 5 postazioni ecologiche, che consentiranno di conferire carta e cartone, vetro, multimateriale, frazione organica e indifferenziato, in qualsiasi orario o giorno della settimana, sono state posizionate in via Livatino, Largo Lucente, via Saragat, Città dei Ragazzi e via Don Pino Puglisi. Questa nuova modalità di conferimento, già adottata in molte città del Nord, dovrà favorire, come ha spiegato il Sindaco ad una maggiore e più corretta raccolta differenziata. L’obiettivo è quello di ridurre la quantità di rifiuti destinati alle discariche e preservare le risorse naturali.
Come funzionano le nuove isole ecologiche e chi può usarle
Tutti i residenti del Comune di Cosenza iscritti a ruolo potranno conferire direttamente presso le isole ecologiche utilizzando la propria tessera sanitaria. Il meccanismo di funzionamento è semplicissimo ed informatizzato. Basta avvicinare la tessera al lettore dell’isola e poi passare la mano nel punto indicato. In questo modo l’apposita fessura della frazione da conferire si aprirà, permettendo al cittadino di lasciare il rifiuto. A pieno regime diventerà anche un sistema particolarmente innovativo e intelligente. Attraverso un’apposita applicazione, sarà possibile anche interrogare il sistema per capire qual è l’eco-isola ancora capiente e quella più vicina. Se le postazioni delle eco-isole si riempiranno, alla società “Ecologia Oggi” arriverà un segnale di alert per disporne lo svuotamento immediato.
Un eccezione e non la regola
Il Comune ha tenuto a ribadire che il ricorso alla eco-isola deve restare un fatto eccezionale e non una regola. Con queste installazioni si va a potenziare tutto il sistema della raccolta differenziata in quanto daranno al cittadino la possibilità di avvantaggiarsene in caso di necessità, ma sempre con riferimento alle cinque frazioni di rifiuto del porta a porta domestico (organico, residuo, vetro, multimateriale e carta) che potranno essere conferiti, in casi eccezionali, al di fuori del calendario prestabilito che dovrà restare la prima regola da seguire.
