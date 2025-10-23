Cosenza: 56enne muore al Pronto Soccorso dell’Annunziata, eseguita l’autopsia

COSENZA – È stata eseguita ieri l’autopsia sul corpo dell’uomo di 56 anni deceduto nella giornata di domenica al Pronto Soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza. A sporgere denuncia era stata la moglie della vittima, assistita dall’avvocato Elvira Domanico, parlando di presunti ritardi e omissioni da parte del personale sanitario nella gestione del paziente.

L’arrivo al Pronto Soccorso di Cosenza

Secondo quanto raccontato dalla vedova ai carabinieri, il marito avrebbe accusato un malore al mattino, motivo per il quale è stato trasportato dai sanitari del 118 all’Annunziata. Al loro arrivo, l’uomo era cosciente e arrivato in pronto soccorso è stato sottoposto ad alcuni esami diagnostici tra cui la TC. La donna sarebbe poi ritornata dopo mezzogiorno per informarsi sulle condizioni del coniuge e non trovandolo sulla barella avrebbe chiesto informazioni. Secondo alcuni presenti il marito era in bagno da un pò di tempo ed è stato proprio lì che la signora ha trovato il marito, privo di sensi. Allertato il personale sanitario, nonostante i tentativi di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso dallo stesso ospedale di Cosenza sarebbe stato richiesto l’esame autoptico.

L’incarico per l’autopsia è stato affidato ai medici legali Silvio Berardo Cavalcanti e Vannio Vercillo. E sarà proprio l’esame eseguito ieri, a chiarire le esatte cause del decesso del 56enne. Da qui si dovrà capire se vi siano state responsabilità del personale sanitario nella gestione del paziente nelle ore in cui si trovava presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Cosenza. Intanto la Procura procede per i reati di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.