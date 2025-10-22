Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Corigliano Rossano: false fatturazioni e autoriciclaggio nel commercio di pneumatici, 6 indagati

Ionio

Frode fiscale

Corigliano Rossano: false fatturazioni e autoriciclaggio nel commercio di pneumatici, 6 indagati

Accertata una frode fiscale da 109 milioni di euro. Maxi sequestro della Guardia di Finanza. Tra gli illeciti, reinvestimenti immobiliari per mezzo milione di euro

Pubblicato

12 secondi fa

il

Guardia di Finanza

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un’ingente frode fiscale da 109 milioni di euro è stata smascherata dalla Guardia di Finanza, che all’alba di oggi ha eseguito misure cautelari e sequestri nei confronti di sei persone, coinvolte in un giro di fatture false e autoriciclaggio nel settore della commercializzazione di pneumatici.

L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza di Cosenza con il supporto della Compagnia di Corigliano-Rossano, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari.

Secondo quanto ricostruito, gli indagati avrebbero creato un articolato sistema di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, finalizzato a neutralizzare il debito IVA. L’evasione accertata supera gli 8 milioni di euro, con un volume d’affari occultato di circa 40 milioni.

Le Fiamme Gialle hanno accertato che parte dei profitti illeciti – circa 500.000 euro – sarebbero stati reinvestiti in immobili, tra cui capannoni e appartamenti, dando origine all’ipotesi di autoriciclaggio. Delle sei persone coinvolte, una è stata posta agli arresti domiciliari, e per quattro è scattato l’obbligo di firma. Eseguiti anche sequestri patrimoniali per un valore ancora in via di quantificazione.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA