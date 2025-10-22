Corigliano Rossano: false fatturazioni e autoriciclaggio nel commercio di pneumatici, 6 indagati

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un’ingente frode fiscale da 109 milioni di euro è stata smascherata dalla Guardia di Finanza, che all’alba di oggi ha eseguito misure cautelari e sequestri nei confronti di sei persone, coinvolte in un giro di fatture false e autoriciclaggio nel settore della commercializzazione di pneumatici.

L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza di Cosenza con il supporto della Compagnia di Corigliano-Rossano, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari.

Secondo quanto ricostruito, gli indagati avrebbero creato un articolato sistema di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, finalizzato a neutralizzare il debito IVA. L’evasione accertata supera gli 8 milioni di euro, con un volume d’affari occultato di circa 40 milioni.

Le Fiamme Gialle hanno accertato che parte dei profitti illeciti – circa 500.000 euro – sarebbero stati reinvestiti in immobili, tra cui capannoni e appartamenti, dando origine all’ipotesi di autoriciclaggio. Delle sei persone coinvolte, una è stata posta agli arresti domiciliari, e per quattro è scattato l’obbligo di firma. Eseguiti anche sequestri patrimoniali per un valore ancora in via di quantificazione.