Sparatoria sul lungomare di Rossano, un nuovo arresto per detenzione illegale di arma da fuoco

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Deteneva in modo illegale un’ama da fuoco e per questo è stato raggiunto da un’ordinanza applicativa di misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Castrovillari, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Si tratta di un 32enne residente del comprensorio che nei giorni scorsi è stato condotto in carcere dal personale della Squadra Mobile di Cosenza e del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano.

Il provvedimento cautelare rappresenta l’epilogo di una complessa e articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, avviata a seguito dei fatti accaduti nel luglio scorso quando una rissa sul lungomare Sant’Angelo di Rossano era degenerata in una sparatoria.

Le indagini hanno permesso di fermare tre persone: identificare il presunto autore della sparatoria in primis, mentre a carico di altri due individui sono stati formulati capi d’imputazione per rapina in concorso, antecedente al tentato omicidio. I due soggetti, rintracciati in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), sono stati sottoposti a fermo di Polizia Giudiziaria in data 22 luglio 2025, a seguito di decreto emesso dal Pubblico Ministero procedente. Il 25 luglio 2025, il G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ne convalidava il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere per tutti gli indagati.

L’attività d’indagine odierna, avviata dal personale della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, ha inoltre accertato la totale assenza di titoli abilitativi alla detenzione e al porto dell’arma da fuoco, circostanza che ha determinato l’emissione dell’odierna misura cautelare dal GIP del Tribunale di Castrovillari.