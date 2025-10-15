Segnala una notizia

Corigliano Rossano, arriva la prima scuola calabrese accessibile alle persone con disabilità sensoriale

Ionio

Si tratta dell’Istituto tecnico Commerciale “Luigi Palma” che avrà soluzioni avanzate per garantire piena autonomia e sicurezza agli studenti con disabilità visive e uditive: percorsi tattili intelligenti, mappe e targhe tattili, sistemi vocali integrati e spazi pienamente fruibili

Pubblicato

1 ora fa

il

prima scuola calabrese disabilità sensoriale

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – A Corigliano-Rossano sta per partire la prima scuola, in Calabria, interamente accessibile alle persone con disabilità sensoriale. Un progetto di straordinaria rilevanza sociale e civile fortemente voluto dalla presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, nato in collaborazione con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) della Calabria e con la sezione provinciale di Cosenza e riguarda l’Istituto tecnico Commerciale “Luigi Palma”.

È un’iniziativa probabilmente unica nel suo genere anche a livello nazionale perché introduce soluzioni avanzate per garantire piena autonomia e sicurezza agli studenti con disabilità visive e uditive: percorsi tattili intelligenti, mappe e targhe tattili, sistemi vocali integrati e spazi pienamente fruibili. L’importo complessivo del progetto è di circa 350 mila euro, finanziato per intero dalla Provincia di Cosenza, che ha scelto di investire sull’inclusione scolastica come priorità del proprio indirizzo politico.

“Nessuno deve restare indietro – ha dichiarato la presidente Succurro – perché ogni ragazzo deve poter vivere la scuola nelle migliori condizioni possibili, studiare e crescere in un ambiente accogliente e accessibile. Abbiamo accolto le indicazioni dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, perché la loro esperienza è un valore per costruire una società più giusta. Questo progetto è il segno tangibile di una Provincia che vuole abbattere le barriere, promuovere l’autonomia e assicurare pari opportunità di formazione a tutti i giovani”.

Prima scuola calabrese per disabilità sensoriale: un riconoscimento per la presidente Succurro

L’impegno per l’edilizia scolastica, la formazione e il sostegno alle persone con disabilità costituiscono da sempre due pilastri centrali dell’azione amministrativa della presidente Succurro, che ha orientato le scelte della Provincia verso la rigenerazione degli edifici, la sicurezza e l’accessibilità completa. Proprio per questo impegno, oggi la presidente ha ricevuto nella sede della Provincia di Cosenza una targa di riconoscimento da parte del Presidente regionale dell’Uici Calabria, Pietro Testa, e del presidente della sezione provinciale di Cosenza, Francesco Motta, che hanno voluto ringraziarla a nome dell’associazione per l’attenzione continuativa rivolta alle persone cieche e ipovedenti.

