Consiglio regionale al debutto: Wanda Ferro lascia e resta sottosegretario all’Interno

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio regionale della Calabria, riunitosi oggi nella nuova composizione frutto delle elezioni del 5 e 6 ottobre scorsi, ha provveduto, come primo atto, alla surroga dei consiglieri che sono stati nominati assessori. In questa fase, l’Assemblea ha preso atto delle dimissioni presentate da Wanda Ferro che continuerà a ricoprire l’incarico di sottosegretario all’Interno.

I consiglieri “supplenti” sono i forzisti Antonio De Caprio e Piercarlo Chiappetta (subentrati, rispettivamente, a Gianluca Gallo e Pasqualina Straface), gli esponenti di FdI Daniela Iiriti, al posto di Giovanni Calabrese, e Filippo Pietropaolo, che sostituirà Antonio Montuoro dopo le dimissioni di Wanda Ferro, e il leghista Giampaolo Bevilacqua che subentra a Filippo Mancuso, presidente uscente del Consiglio regionale.

Salvatore Cirillo, di Forza Italia, è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Calabria. E’ stato eletto, nel corso delle votazioni a scrutinio segreto, con 23 voti, su 31 consiglieri presenti e votanti. Otto le schede bianche. L’assemblea ha poi provveduto alla nomina dei vice presidenti e dei segretari-questore. Vice presidenti sono stati eletti Giacomo Pietro Crinò (Occhiuto Presidente) e Giuseppe Ranuccio (Pd). Su 31 votanti 17 voti sono andati a Crinò e 11 a Giuseppe Ranuccio. Altri due sono andati a Giuseppe Falcomatà. Luciana De Francesco (FdI) e Ferdinando Laghi (Tridico Presidente), infine, sono i nuovi segretario-questore con, rispettivamente, 21 e 10 voti.

L’appello di Laghi: “Non lasciare indietro nessuno”

In apertura dei lavori, il consigliere anziano, con funzioni di presidente, Ferdinando Laghi, ha rivolto un saluto all’Aula. “Quando è stato reso noto che avrei avuto l’onore e la responsabilità di presiedere questa seduta di insediamento – ha detto – ho ricevuto molte parole di incoraggiamento e di stima. Tra queste, una telefonata mi ha colpito in modo particolare. A chiamarmi è stato un avvocato, una persona con disabilità che con gentilezza e con forza mi ha chiesto solo una cosa, di ricordare in quest’aula le persone con disabilità. Questa richiesta, semplice, ma profonda, mi ha fatto riflettere. Mi è sembrato un promemoria per tutti noi, un invito a non dimenticare che ogni scelta, ogni legge, ogni atto che approveremo deve tenere sempre al centro la dignità della persona. Dobbiamo essere consapevoli che la forza di una comunità si misura nella capacità di non lasciare indietro nessuno”.

Occhiuto: “Congratulazioni ai nuovi eletti”

”Congratulazioni a Salvatore Cirillo, eletto alla presidenza del Consiglio regionale della Calabria, ai vicepresidenti Giamoco Crinó e Giuseppe Ranuccio, e ai segretari-questori Luciana De Francesco e Ferdinando Laghi. A tutti i consiglieri e le consigliere, di maggioranza e di opposizione, rivolgo l’augurio di buon lavoro, nella certezza che l’Assemblea legislativa calabrese proseguirà con rinnovato slancio l’opera riformatrice avviata negli ultimi anni, in un clima di collaborazione tra le diverse forze politiche, per il bene dei cittadini e dei nostri territori”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.