Concorso “NeoConnessi”: studenti calabresi premiati alla Camera con “Nonni in digitale”

SAN MAURO MARCHESATO (KR) – Secondo posto nazionale al concorso “NeoConnessi”: un orgoglio per la comunità scolastica di San Mauro Marchesato, che vede la classe IV A della Scuola Primaria conquistare il secondo posto. La cerimonia del concorso promosso tra WindTre si è tentua presso la Camera dei deputati in occasione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale. A esprimere sincero compiacimento è il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), che ha voluto sottolineare il valore educativo e simbolico del progetto realizzato dai piccoli studenti, intitolato “Nonni in digitale: connessione tra generazioni”.

Neoconnessi, dedicato ai nonni

Guidati dalla prof.ssa Daniela Rocca, referente del progetto, gli alunni hanno accompagnato i propri nonni in un percorso di alfabetizzazione digitale, insegnando loro a utilizzare strumenti tecnologici e riscoprendo insieme il valore del tempo condiviso, della fiducia e della solidarietà tra età diverse. “I bambini si sono trasformati in veri ambasciatori di dialogo e inclusione – afferma il CNDDU – dimostrando che la tecnologia, se accompagnata da valori, può diventare un ponte tra generazioni e non una barriera”.

Il CNDDU, presieduto dal prof. Romano Pesavento, ha evidenziato come il progetto rappresenti un modello virtuoso di educazione civica digitale, capace di promuovere consapevolezza, rispetto e responsabilità nell’uso del web. L’iniziativa valorizza inoltre il ruolo della scuola come luogo di crescita umana, etica e sociale, dove l’innovazione tecnologica incontra i principi dei diritti umani e della cittadinanza attiva. Riconoscenza è stata espressa anche al Dirigente scolastico, al corpo docente e alle famiglie, che hanno sostenuto con entusiasmo un percorso didattico capace di incarnare i valori della scuola inclusiva: collaborazione, equità e rispetto.

“L’esperienza di San Mauro Marchesato – conclude il CNDDU – dimostra che anche una piccola realtà scolastica può generare grandi risultati, offrendo un messaggio di speranza e responsabilità: la conoscenza condivisa è strumento di pace, progresso e dignità”.