Concorso Comune di Cosenza: «Risultati scritti ancora fermi, i candidati meritano chiarezza»

COSENZA – “Ci rivolgiamo al sindaco di Cosenza, avvocato Franz Caruso, perché è strano che dal 1 ottobre scorso non siano stati pubblicati gli esiti delle prove scritte per il concorso a dirigente tecnico e amministrativo”. E’ l’appello lanciato dal Comitato PA Calabria al sindaco di Cosenza Franz Caruso. Ci auguriamo che siano solo questioni burocratiche perché è stata svolta una prova scritta. Conoscendo il sindaco di Cosenza siamo certi che sia garante di trasparenza. Non pubblicare dopo 41 giorni gli esiti è strano e singolare. Ne si può pensare ovviamente di intervenire dopo una prova scritta. Il comune di Cosenza deve fare le prime assunzioni entro il 31 dicembre. L’avvocato Caruso è sempre stato espressione di trasparenza e gliela riconosciamo. Ma non possiamo non essere vigili su una cosa del genere, essendo intervenuti per censurare l’operato di altri enti come la Provincia. Sarebbe assai grave ledere diritti dopo una prova scritta. Per questo ci rivolgiamo a Caruso. Dia ancora una dimostrazione di trasparenza e di correttezza nell’interesse di decine di persone che meritano chiarezza e non possono rivolgersi ad altri organismi”: