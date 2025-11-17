Concorso Asp Cosenza: Ordine dei fisioterapisti segnala irregolarità nella graduatoria

COSENZA – L’Ordine dei fisioterapisti della Provincia di Cosenza interviene con una segnalazione formale sulla graduatoria del concorso pubblico per Fisioterapista dell’ASP di Cosenza, indetto con deliberazione n. 1669. La graduatoria, approvata con deliberazione n. 293 e già pubblicata, includerebbe – secondo l’Ordine – candidati privi del titolo idoneo richiesto dal bando. Nel dettaglio, sono stati individuati due nominativi in possesso del titolo di massofisioterapista, non equipollente a quello di fisioterapista se conseguito dopo l’entrata in vigore della Legge 42/1999 o al di fuori dei limiti temporali previsti per l’equipollenza. Una condizione che potrebbe configurare una violazione dei requisiti di ammissione, dato che il bando richiedeva esplicitamente il diploma universitario o la laurea in Fisioterapia, o titoli equipollenti ai sensi di legge.

Il presidente dell’Ordine, Giuseppe Celestino, ha richiesto alla Direzione Generale dell’ASP di avviare immediate verifiche sulla regolarità dei titoli dichiarati e, se necessario, procedere alla rettifica della graduatoria per garantire la legittimità della procedura concorsuale e la tutela della professione. La segnalazione è stata inviata anche ai NAS, mentre l’Ordine ha manifestato piena disponibilità a collaborare con l’Azienda per la verifica preventiva dei titoli dei partecipanti. In caso di riscontro di irregolarità, saranno attivate le comunicazioni alle competenti autorità.