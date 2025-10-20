MESSINA – Non ce l’ha fatta il bambino di otto anni rimasto gravemente ferito nel crollo di un muro avvenuto ieri pomeriggio a Gioia Tauro, nel quartiere Fiume nei pressi del giardino di casa. Il piccolo si è spento oggi nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. Il bimbo era uno dei tre fratelli travolti dalle macerie mentre giocavano nel cortile di un palazzo alla periferia della città. Il fratellino gemello e il maggiore, di 13 anni, hanno riportato ferite ma non sarebbero in pericolo di vita.

Crolla il muro di un palazzo: ricoverati gli altri due fratellini

Entrambi sono ricoverati all’ospedale di Polistena dove erano stati portati subito dopo il crollo. Lievi lesioni anche per il padre, rimasto coinvolto nel tentativo di soccorrere i figli. Dopo il crollo il più grave, era proprio uno dei due gemelli, che aveva riportato fratture e ferite multiple al corpo e alla testa ed era stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Messina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno posto sotto sequestro l’area e avviato le indagini per ricostruire le cause del cedimento. La comunità di Gioia Tauro è sotto choc per una tragedia immane.