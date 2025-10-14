Ciclone Mediterraneo verso il Centro-Sud: piogge e temporali anche intensi sulla Calabria

COSENZA – Ciclone Mediterraneo e maltempo in arrivo anche in Calabria. Dopo la lunga pausa anticiclonica, l’autunno torna a farsi sentire con decisione: nei prossimi giorni una nuova ondata di maltempo investirà in particolare le regioni meridionali e le isole maggiori. Alla base del peggioramento, la formazione di un vortice ciclonico nei pressi del Centro-Sud, alimentato dal contrasto tra correnti fredde in arrivo dal Nord Europa e le acque ancora calde del Mediterraneo. Una mix che favorirà lo sviluppo di temporali anche intensi e accumuli di pioggia significativi, soprattutto lungo le aree costiere.

Ciclone Mediterraneo: rischio nubifragi

L’ondata di maltempo prenderà forma a partire da domani, mercoledì 15 ottobre, quando la depressione inizierà ad approfondirsi tra Sardegna e Sicilia. Fin dalle prime ore del giorno sono attese piogge diffuse e temporali organizzati, in successiva estensione alla Sicilia e al Sud peninsulare. I fenomeni più intensi interesseranno la Calabria ionica e la Puglia, dove non si escludono locali nubifragi e grandinate. Nel corso della giornata, il vortice si sposterà verso il basso Tirreno, intensificandosi e trasformandosi in un vero e proprio ciclone mediterraneo con maltempo diffuso e rovesci anche intensi

Tra giovedì e venerdì la fase più acuta del maltempo

Giovedì 16 e venerdì 17 ottobre avvertiremo la fase più acuta dell’ondata di maltempo. Il vortice ciclonico si avvicinerà ulteriormente all’Italia peninsulare, determinando condizioni di forte instabilità. Previsti rovesci e temporali persistenti su Sicilia, Calabria ionica, Basilicata e Puglia, con possibili episodi di carattere nubifragio e rischio di allagamenti locali. Piogge che interesseranno anche il versante Tirrenico

Le temperature subiranno un lieve calo, complice la copertura nuvolosa e le precipitazioni diffuse. Venti moderati o forti accompagneranno il passaggio del sistema perturbato, in particolare sui bacini meridionali. Nella giornata di venerdì il maltempo tenderà a risalire verso le regioni centrali, con piogge abbondanti previste sul medio Adriatico, tra Abruzzo e Marche. Sul resto del Centro Italia il cielo sarà nuvoloso o coperto, ma con fenomeni più deboli e intermittenti. Il Nord, invece, rimarrà ai margini della perturbazione, continuando a beneficiare di condizioni stabili e cieli poco nuvolosi. Il vortice ciclonico potrebbe attenuarsi solo nel fine settimana, ma l’evoluzione resta ancora incerta con una possibile nuova recrudescenza dei fenomeni tra domenica e lunedì.