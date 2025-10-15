Ciclone Mediterraneo sul basso Tirreno: allerta meteo arancione in Calabria. Rischio nubifragi e temporali

COSENZA – Il Ciclone mediterraneo, carico di pioggia e temporali, si sta muovendo in queste ore verso il basso Tirreno, portando con sé un’intensa ondata di maltempo che andrà ad interessare gran parte del Sud Italia nelle prossime 48 ore, Calabria compresa. Immense celle temporalesche, accompagnate da fulmini e piogge torrenziali, al momento si stanno sviluppando in mare aperto, ma già Sardegna e Sicilia hanno registrato ieri i primi forti rovesci, con temporali e grandinate. La depressione, formatasi sul Mediterraneo occidentale e alimentata da correnti fredde provenienti dalla Russia, è destinata a intensificarsi ulteriormente nel corso delle prossime ore, determinando condizioni meteo particolarmente insidiose.

Sale ad arancione l’allerta in Calabria: 48 ore di maltempo

Per la giornata di oggi e di domani la Protezione Civile regionale ha innalzato il livelli di allerta passando da giallo ad arancione su tutta la regione. Nel bollettino di allertamento vengono evidenziate le criticità “precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto sui settori meridionali e ionici con quantitativi cumulati puntualmente elevati. i fenomeni saranno accompagnati da attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sono possibili, inoltre fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere

in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili in particolare fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni”.

Ciclone Mediterraneo: dove colpirà

Dal pomeriggio di oggi, mercoledì, il peggioramento sarà diffuso anche sulla Calabria, in particolare sui settori tirrenici, dove sono attesi i primi forti temporali. L’apice del maltempo è previsto però tra la notte e la giornata di giovedì, quando una vasta massa di aria umida e instabile in risalita dal mar Libico raggiungerà il Sud Est, favorirà la formazione di vasti sistemi temporaleschi che coinvolgeranno i versanti ionici di Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. proprio su queste zone si temono nubifragi e piogge torrenziali. Attenzione anche alle forti raffiche di vento.

Possibili accumuli superiori ai 100 millimetri

Le precipitazioni più abbondanti interesseranno infatti quasi tutto il versante ionico, in particolar modo tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Sulla Calabria ionica, tra crotonese, catanzarese e cosentino, gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali indicano possibili accumuli superiori ai 100 millimetri di pioggia in 24 ore, con rischio di nubifragi e allagamenti. Nel fine settimana il tempo resterà ancora instabile al Sud, mentre al Centro-Nord si prevede un miglioramento e condizioni più stabili.