Cibo locale e bio: Tarsia rivoluziona la mensa scolastica e diventa modello in Calabria

TARSIA (CS) – In arrivo per le scuole cittadine un servizio di refezione, con cucina e personale interno. È stato accolto il finanziamento richiesto dall’Amministrazione comunale per la realizzazione della nuova mensa a servizio dell’edificio scolastico di via Olivella, un intervento che garantirà alla città un presidio di benessere e socialità, nel segno di una maggiore qualità e filiera corta. È quanto fa sapere il sindaco Roberto Ameruso, soddisfatto per l’impegno profuso dall’Amministrazione e dagli Uffici comunali per la riattivazione di un servizio essenziale che ne aumenta la qualità a solo vantaggio della comunità studentesca, degli operatori e delle famiglie. Avere la possibilità di gestire la refezione scolastica in house – spiega il Primo cittadino – ci consentirà di tracciare da subito la filiera dei prodotti che saranno serviti ai piccoli utenti, superando la fornitura esterna di cibi precotti, e ci consentirà di arrivare, in futuro, a proporre menù totalmente composti da prodotti BIO, a Km0 e stagionali. Partiremo proprio dalle produzioni locali, come l’extravergine d’oliva ottenuto da cultivar Roggianella, per il quale il Comune ha istituito la Denominazione Comunale di Origine (De.Co.), con un disciplinare ad hoc del quale possono beneficiare i produttori locali che condividono gli obiettivi di qualità promossi dall’istituzione pubblica.

Tarsia, città dell’olio, investe sull’educazione alimentare

Aderendo da diversi anni all’Associazione Nazionale Città dell’Olio, il Comune conferma con questo progetto la propria identità di città agricola e sostenibile. L’obiettivo dell’Amministrazione – sottolinea ancora il Sindaco – è quello di unire la qualità della refezione scolastica con un percorso educativo più ampio, che metta al centro l’alimentazione sana, il consumo consapevole e la valorizzazione delle produzioni territoriali di qualità.

La nuova struttura, che verrà edificata adiacente al plesso scolastico, sarà moderna, funzionale e pienamente rispondente agli standard di sicurezza e qualità previsti dal PNRR – Missione 4 Istruzione e Ricerca, Investimento 1.2 – Piano di estensione del tempo pieno e mense, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Il servizio mensa sarà garantito a tutti e tre i gradi di istruzione – infanzia, primaria e secondaria di primo grado – e rappresenterà un salto di qualità nella gestione dei servizi scolastici comunali.

Finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso fondi PNRR per un importo complessivo di 376 mila euro, la conclusione dei lavori è prevista entro la primavera del 2026, così da consentire l’attivazione del servizio a partire da settembre del prossimo anno, in coincidenza con l’avvio del nuovo anno scolastico.

Una scuola attenta ai più piccoli

Con la nuova mensa – ricorda ancora il Sindaco – l’Amministrazione comunale continua a dimostrare attenzione particolare al mondo della scuola, proseguendo lungo la rotta già tracciata dagli interventi di efficientamento energetico e di valorizzazione degli spazi educativi. La costruzione del nuovo servizio di refezione rappresenta un investimento concreto nelle politiche educative e sociali del territorio, in linea – conclude Roberto Ameruso – con la visione di una comunità che mette i bambini, i ragazzi e le loro famiglie al centro della propria agenda pubblica.

Con questa stessa missione, nel solco dell’impegno che la vede impegnata in percorsi di educazione alimentare e valorizzazione dei prodotti locali, l’Amministrazione continua a considerare la scuola partner privilegiato con iniziative che si tengono durante tutto l’anno come la Camminata tra gli Ulivi, evento promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, in programma il prossimo 26 ottobre e la Festa dell’Olio Extravergine che si terrà, come ogni anno, a fine dicembre.