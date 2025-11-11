«Ciak si gira»: Cosenza è set del film “La casa in fiamme”, con Margherita Buy e Fabrizio Bentivoglio

COSENZA – Tra ieri e oggi sono in corso in città, le riprese del film “La casa in fiamme”, diretto da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, con protagonisti Margherita Buy e Fabrizio Bentivoglio. Il film, scritto da Renato Sannio e Giuseppe G. Stasi, racconta le vicende tragicomiche di una famiglia imperfetta costretta a confrontarsi con antiche ferite e segreti mai rivelati, durante un weekend nella villa al mare di famiglia.

Tra ironia, tensioni e momenti di commozione, “La casa in fiamme” esplora le contraddizioni di una famiglia sempre in bilico tra rancore e speranza di riconciliazione. Le riprese si svilupperanno per circa sei settimane tra Calabria e Roma, e tra ieri e oggi, anche la città dei Bruzi si è trasformata in un set, per alcune riprese in camera car.

La produzione si sposterà poi a Praia a Mare e San Nicola Arcella, con particolare attenzione alle località iconiche della Riviera dei Cedri, come l’Arcomagno, l’Arco di Enea, la spiaggia interna e la scogliera dei Gabbiani. Prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, insieme a Eliofilm e PiperFilm, il film vedrà la distribuzione nelle sale italiane affidata a PiperFilm, mentre PiperPlay curerà le vendite internazionali. La Fondazione Calabria Film Commission collabora alla realizzazione, valorizzando le bellezze naturali e paesaggistiche della regione.