COSENZA – Quest’anno ricorrono i cento anni dalla nascita di Elio Chiappetta, figura storica del sindacalismo e protagonista indiscusso della scuola italiana. A ricordarlo, con affetto e riconoscenza, è Francesco Chiappetta, Segretario Provinciale della CONFAL Federazione Scuola di Cosenza, in un toccante ricordo pubblicato in occasione di questo importante anniversario.

Elio Chiappetta tra gli artefici della riforma della la scuola elementare

Elio Chiappetta, definito “uomo d’altri tempi eppure figura così attuale”, ha dedicato la sua vita alla tutela dei lavoratori della scuola, mettendo insieme competenza, passione e umanità. Fondatore e protagonista del sindacato cosentino, calabrese e italiano, Chiappetta ha ricoperto ruoli di vertice e partecipato attivamente a iniziative di rilievo nazionale, tra cui il CNPI (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione) e la stesura della legge n. 148/90, che ha riformato la scuola elementare introducendo i team di insegnanti e i moduli didattici.

Nel corso della sua lunga carriera, ha organizzato importanti convegni con la partecipazione di personalità di spicco del panorama sindacale e politico nazionale e ha offerto il suo contributo all’ex Provveditorato agli studi di Cosenza per il programma di razionalizzazione della rete scolastica provinciale.

Francesco Chiappetta ricorda la capacità del maestro di unire alla profonda conoscenza delle norme scolastiche un cuore generoso: “Riceveva e ascoltava le richieste di associati, simpatizzanti e amici, offrendo a tutti soluzioni ponderate, efficaci e rasserenanti”. Anche in età avanzata, Chiappetta non ha mai smesso di aggiornarsi, imparando ad usare il computer e consultando internet per restare al passo con le novità della scuola e del sindacato.

simbolo di dedizione, passione e innovazione

“La sua eredità costituisce un bagaglio gravoso di responsabilità, ma che continuo a portare con l’abnegazione di chi nel solco dei suoi insegnamenti custodisce il disegno e protrae l’opera”, conclude Francesco Chiappetta. Oggi, a cento anni dalla sua nascita, Elio Chiappetta resta un simbolo di dedizione, passione e innovazione, un riferimento imprescindibile per chi crede nel valore del vero sindacalismo e nel futuro della scuola.