Celico: sarà inaugurata domenica la mostra del pittore veneto Nico Zanovello

CELICO (CS) – Sarà inaugurata domenica 19 ottobre, alle ore 17:30, la mostra del pittore veneto Nico Zanovello, ospitata all’interno del palazzo comunale di Celico. L’evento è promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune, guidato dal sindaco Matteo Lettieri e coordinato dall’assessore Mario Scalise. L’esposizione, già fruibile al pubblico da ieri è visitabile fino al 30 ottobre.

Dopo anni dedicati alla professione di psicoterapeuta, Zanovello torna nella sua terra d’origine portando con sé un bagaglio artistico e umano maturato durante i viaggi in giro per il mondo, in particolare durante i cinque anni trascorsi in Brasile. Un’esperienza che ha lasciato un segno indelebile nella sua pittura, oggi più che mai vibrante e intrisa di emozione.

Le opere esposte raccontano un percorso interiore e creativo che si muove tra nature morte dai colori accesi e ritratti intensi, capaci di restituire allo spettatore una dimensione psicologica profonda. La pittura di Zanovello è infatti un continuo dialogo tra ragione ed emozione, tra il visibile e l’inconscio, dove il colore diventa veicolo di sentimenti e di simboli universali.

Nei suoi ritratti, l’artista riesce a trasformare l’anima dei soggetti, fondendo realtà e introspezione in una sintesi che riflette la sua doppia formazione, artistica e psicologica. Le tele di Zanovello parlano al cuore e alla mente, aprendo uno spazio di riflessione in cui l’arte diventa un ponte tra mondo interiore e realtà visibile.