Catasto degli scarichi, verso l’autorizzazione dell’Hotel a 5 stelle che sarà realizzato su Via Popilia a Cosenza

COSENZA – Si avvia a una svolta positiva la vicenda relativa all’autorizzazione allo scarico dei reflui dell’hotel a cinque stelle previsto nell’area del Piano Attuativo Unitario di Via Popilia–Vaglio Lise a Cosenza. Il Consorzio Valle Crati, guidato dal presidente avv. Maximiliano Granata, esprime soddisfazione per la richiesta formale, pervenuta nelle ultime ore dal Comune di Cosenza, volta a ottenere il provvedimento di autorizzazione all’allaccio degli scarichi nelle condotte consortili.

Hotel a 5 Stelle a Cosenza: l’autorizzazione del Consorzio

Si tratta di un passaggio fondamentale: l’autorizzazione del Consorzio è infatti condizione indispensabile per il rilascio del successivo permesso a costruire. Un riconoscimento, sottolinea Granata, che ribadisce in modo inequivocabile la competenza del Consorzio Valle Crati in materia e il ruolo di garanzia pubblica esercitato sul territorio per assicurare il corretto convogliamento e trattamento dei reflui fognari.

La soddisfazione di Granata

La richiesta del Comune segue il ricorso presentato dallo stesso Consorzio – rappresentato dagli avvocati Maximiliano Granata e Luigi Monaco – contro l’ente municipale e contro la società 3R S.r.l., di Figline Vigliaturo, titolare del progetto dell’hotel, per la mancata acquisizione dell’autorizzazione allo scarico.

Granata sottolinea come il catasto degli scarichi delle acque reflue, obbligatorio per legge e gestito a livello regionale tramite i consorzi tra enti locali, rappresenti uno strumento essenziale per una gestione sostenibile e trasparente delle risorse idriche. «Il Consorzio Valle Crati, ricorda il presidente, è l’unico nel Mezzogiorno ad applicarlo concretamente, garantendo un sistema di controllo avanzato e pienamente conforme alle normative ambientali».

Non manca un apprezzamento per la società 3R S.r.l., guidata da Fabrizio Rizzuto, che – evidenzia Granata – ha mostrato completa disponibilità a collaborare con le istituzioni e ad allinearsi agli obblighi di legge, coniugando lo sviluppo urbanistico con la tutela dell’ambiente. «Questa vicenda – conclude il presidente del Consorzio Valle Crati – rappresenta un esempio virtuoso di buon governo e difesa dell’interesse pubblico. L’applicazione rigorosa del catasto degli scarichi garantisce trasparenza, sicurezza ambientale e sviluppo sostenibile per l’intera comunità».