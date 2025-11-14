Catanzaro ospiterà il Capodanno Rai, la soddisfazione di Occhiuto: “Ci vediamo sotto le stelle”

CATANZARO – Dopo mesi di attesa e indiscrezioni è arrivata l’ufficialità: il Capodanno Rai che traghetterà dal 2025 al 2026 si svolgerà a Catanzaro. La scelta è stata confermata da Filippo Mancuso, attuale vicepresidente della Regione Calabria, dopo una sorta di contesa fra il capoluogo di regione e Cosenza. Sulla questione è intervenuto anche il presidente Occhiuto con un post social.

L’Anno che Verrà, in diretta su Rai 1 la notte del 31 dicembre, sarà condotto da Marco Liorni e si svolgerà sul lungomare di Catanzaro Lido, precisamente nell’Area Teti. Una location che offrirà al pubblico e ai telespettatori un suggestivo sfondo sul mare, sulla scia dell’esperienza vissuta a Reggio Calabria durante lo scorso Capodanno.

Capodanno Rai a Catanzaro

“Da vicepresidente della Regione, da calabrese e da catanzarese, sono felice di annunciare questa scelta”, ha dichiarato Mancuso. Lo stesso vice ha ringraziato il presidente Roberto Occhiuto per il sostegno alla convenzione tra Rai e Calabria Film Commission. “Per la terza volta porteremo le nostre eccellenze nelle case di milioni di italiani”.

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha espresso grande soddisfazione: “Siamo pronti ad accogliere l’Italia. È un’opportunità che valorizza il lavoro di chi ogni giorno rende la città viva e ospitale”. Fiorita ha inoltre ricordato un altro appuntamento di prestigio: il concerto di Jovanotti del 22 agosto 2026.

La soddisfazione del presidente Occhiuto

Anche il presidente Roberto Occhiuto ha commentato l’ufficialità del Capodanno Rai che si terrà a Catanzaro. “Ancora una volta la Calabria torna sul palco nazionale e nelle case di milioni di italiani: una pubblicità gigantesca per la nostra regione. Ci vediamo sotto le stelle“, ha ribadito Occhiuto sui social.

Cosa accadrà nelle altre città capoluogo

Crotone ha confermato Max Gazzè per la notte di San Silvestro, mentre Cosenza è vicina all’accordo con Dario Brunori, che dovrebbe così festeggiare il nuovo anno nella sua città dopo una stagione particolarmente brillante, coronata dal terzo posto al Festival di Sanremo 2025.

In attesa di novità invece Reggio Calabria, reduce dall’evento dello scorso anno. Vibo Valentia attende invece il nome dell’artista che animerà la serata.