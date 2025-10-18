CASTROLIBERO (CS) – Il Comune di Castrolibero, guidato dal sindaco Orlandino Greco, premia i giovani talenti. Questa mattina il primo cittadino ha consegnato una targa di merito alla giovane cantante castroliberese Cristina Fiorita, in segno di apprezzamento per il talento, la passione e l’impegno con cui coltiva il suo sogno nel mondo della musica. Presenti alla consegna Cecilia Cesario e Rosario Canale, maestri di Cristina e fondatori di RC Voce Produzione, scuola di alto perfezionamento canoro e artistico, punto di riferimento nazionale per la formazione musicale moderna.

Classe 2008 e studentessa del Liceo Classico Telesio di Cosenza, Cristina ha partecipato a numerosi concorsi e manifestazioni canore, collezionando vittorie e riconoscimenti come Notte di Note, Giocando con le note, Castro…canta 2018 e 2019, Dream Accademy e Io Canto Generation 2024. Ha inoltre partecipato a trasmissioni radiofoniche e grandi eventi come super finalista all’evento Brindisi di Natale.

Castrolibero, targa Cristina Fiorita: le parole di Greco

“La sua dedizione, il suo impegno e la sua voce sono motivo di vanto per la nostra comunità e fonte d’ispirazione per le nuove generazioni” ha dichiarato il sindaco Orlandino Greco, consegnando la targa alla giovane cantante. “La musica è fondamentale per il bagaglio culturale ed emozionale di ogni giovane. In tal senso, ‘RC Voce Produzione’ di Cecilia Cesario è un punto di riferimento ormai consolidato per l’istruzione al canto.”

Anche Cecilia Cesario, lanciata artisticamente da Dino Vitola, uno dei più grandi manager e produttori italiani, ha lasciato un suo commento: “Cristina è una ragazza di grande sensibilità artistica e umana. Vederla crescere, migliorare e credere sempre di più nelle sue potenzialità è una soddisfazione immensa per noi docenti.” Un gesto semplice ma significativo, con cui l’amministrazione comunale rinnova la volontà di valorizzare i giovani talenti del territorio che, con passione e determinazione, danno voce e futuro alla comunità.