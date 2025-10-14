Cassano Ionio piange Luigi Zumpano, muore nel giorno del suo compleanno a seguito di un incidente

CASSANO IONIO (CS) – È un giorno di dolore profondo per la comunità di Cassano, sconvolta dalla morte di Luigi Zumpano, 42 anni, deceduto proprio nel giorno del suo compleanno a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto venerdì sulla SP 241 nei pressi di Tarsia. Luigi era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove è rimasto ricoverato in terapia intensiva, tra la speranza e la paura. Poi, il tragico epilogo: il suo cuore ha cessato di battere, lasciando sgomenta un’intera comunità. Luigi era un giovane imprenditore, stimato e benvoluto per il suo spirito generoso, la disponibilità verso il prossimo e la passione per la vita sociale e comunitaria. Lascia la moglie Elisa e due figli piccoli.

Le manifestazioni di cordoglio sono arrivate da ogni angolo del territorio, dai quartieri di Lauropoli, Cassano Doria e Sibari, dove la notizia si è diffusa rapidamente, lasciando spazio a lacrime e incredulità. La ASD Cassano Sybaris, associazioni, amici e semplici cittadini hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia con preghiere e messaggi affettuosi. Anche Giovanni Papasso, profondamente commosso, ha ricordato Zumpano come un uomo «serio, rispettoso e apprezzato da tutti», esprimendo «sincere e affettuose condoglianze alla moglie, ai figli e alla famiglia tutta».