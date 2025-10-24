Segnala una notizia

Cassano Ionio, ArticoloVentuno propone borse di studio comunali per gli studenti

Affianco alle borse di studio il Movimento propone voucher formativi e incontri-laboratori, oltre all’istituzione di un riconoscimento annuale dedicato ai giovani cassanesi che si distinguono

CASSANO IONIO (CS) – Il Movimento ArticoloVentuno propone all’amministrazione Comunale di Cassano Ionio di incentivare e premiare la perseveranza e l’impegno delle giovani generazioni nel loro percorso di crescita personale e formativa. Come? Attraverso delle borse di studio comunali per studenti meritevoli, con attenzione a chi proviene da famiglie in difficoltà economica. Un’azione necessaria, dice il Movimento in una nota, “in un contesto sociale in cui l’istruzione assume un ruolo determinante per la crescita e la formazione, ma la comunità è fortemente segnata dal fenomeno della dispersione scolastica”.

Affianco alle borse di studio ArticoloVentuno propone di adottare voucher formativi e incontri-laboratori con professionisti ed esperti del settore, calibrati sugli interessi e le aspirazioni dei giovani, spendibili anche per corsi, summer school o stage fuori regione o all’estero. “Tutte esperienze che arricchiscono competenze pratiche, culturali e relazionali, consentendo a tutti i giovani di sviluppare pienamente il proprio potenziale, – continua – anche a chi normalmente non avrebbe accesso a tali opportunità”.

Accanto a questa proposta, ArticoloVentuno suggerisce l’istituzione di un riconoscimento annuale dedicato ai giovani cassanesi che si distinguono nei diversi ambiti della cultura, della scienza, dello sport, dell’imprenditoria e dell’impegno sociale, e per coloro che si impegnano attivamente in attività sociali, culturali o ambientali: in questo modo si promuove un modello di eccellenza che unisce merito e responsabilità civica.

Borse di studio comunali per gli studenti: “Fare la differenza”

“L’obiettivo – si precisa – è esprimere gratitudine a chi, con il proprio lavoro e la propria passione, contribuisce a valorizzare il nome di Cassano oltre i confini locali ed esaltare l’identità del territorio. È essenziale far sentire loro la vicinanza della città e, al contempo, offrire alle nuove generazioni esempi concreti di successo, impegno e dedizione”.

“A nostro avviso, – conclude il Movimento – è fondamentale che la vera differenza rispetto al recente passato si manifesti soprattutto nel campo della cultura, offrendo un segnale — anche piccolo — di attenzione e sensibilità. Cassano e le sue istituzioni devono farsi custodi e promotrici delle energie migliori che danno forza e futuro alla nostra comunità, perché solo investendo nella conoscenza e nell’istruzione potremo far germogliare una società fondata sulla consapevolezza, sulla partecipazione e sulla crescita condivisa”.

