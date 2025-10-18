Cassano Ionio accoglie il nuovo comandante dei Carabinieri, il capitano Baione incontra Iacobini

CASSANO IONIO (CS) – La città di Cassano Ionio ha accolto il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri. A fare gli onori di casa, in un incontro ufficiale e istituzionale che si è tenuto nella giornata di ieri, è stato il sindaco Gianpaolo Iacobini che ha ricevuto in Comune, insieme al comandante della Polizia Locale, Fioravante Veneziano, il capitano Chiara Baione. Sarà lei ad assumere, nelle prossime ore, ufficialmente il comando della Compagnia.

A lei, a nome dell’intera comunità cassanese, il primo cittadino ha rivolto un saluto di benvenuto e l’augurio di buon lavoro “nella certezza che saprà fare bene, con determinazione e sensibilità”. Al tempo stesso ha ringraziato il maggiore Michele Ornelli, presente all’incontro insieme al comandante di Stazione Giuseppe Schena, “per il lavoro egregiamente svolto negli ultimi quattro anni sul fronte della tutela della legalità e della sicurezza” confermando agli ufficiali presenti anche la piena collaborazione dell’amministrazione comunale e di tutto l’apparato burocratico a tutte le esigenze operative dell’Arma.

Da parte del sindaco cordoglio e vicinanza all’Arma dei carabinieri per la tragica morte dei tre militari della Benemerita caduti in servizio nei giorni scorsi nel Veronese, ribadendo la solidarietà dell’amministrazione e della cittadinanza.