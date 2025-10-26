Caserma dei carabinieri a Crosia, la minoranza al sindaco «promesse vuote»

CROSIA (CS) – “La replica del sindaco Aiello sulla questione della caserma dei carabinieri, non solo è deludente, ma rappresenta la fotografia di un’amministrazione allo sbando, che preferisce l’arte della propaganda alla concretezza del governo”. A dirlo i consiglieri comunali del Gruppo consiliare Forza Italia di Crosia, Francesco Russo, Gemma Cavallo e Graziella Guido: “l’annuncio di futuri e misteriosi ‘nero su bianco’ è la classica mossa di chi, non avendo nulla in mano, cerca disperatamente di prendere tempo”.

Caserma carabinieri “bluff politico imbarazzante”

“Siamo di fronte a un bluff politico imbarazzante. Un sindaco che avesse davvero a cuore la soluzione di questo problema non aspetterebbe un secondo per convocare una conferenza stampa, mostrare i documenti e rivendicare con orgoglio un risultato storico. Il sindaco ci accusa di ‘critiche strumentali‘, ma la vera strumentalizzazione è la sua: usare parole vaghe per ingannare i cittadini, facendo credere che esista una soluzione che, nei fatti, non c’è”.

“Noi sfidiamo il sindaco a smentirci con prove documentali. È arrivato il momento di smettere con le favole e di assumersi le responsabilità. Il tempo delle scuse e delle promesse è finito. Aiello ammetta pubblicamente – conclude il Gruppo consiliare – di non avere una soluzione e si assuma la piena responsabilità politica del rischio che Crosia, a causa della sua inerzia, perda l’unico presidio dello Stato sul territorio. I cittadini non meritano un sindaco che nasconde la polvere sotto il tappeto: meritano la verità, anche quando è scomoda”.