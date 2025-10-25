Caserma dei Carabinieri a Crosia a rischio? La sindaca: “A breve i risultati nero su bianco”

CROSIA (CS) – Caserma dei Carabinieri a Crosia verso la chiusura? A tale ipotesi di rischio paventata dalla minoranza consiliare, replica il sindaco Maria Teresa Aiello. “Il tema della Caserma dei Carabinieri è stato al centro delle azioni dell’Amministrazione Aiello, ma forse il Gruppo consiliare di Forza Italia si è distratto e non ha notato, nell’arco di tutto questo tempo, le energie messe in campo per scongiurarne la chiusura. Parla di immobilismo quando fin dall’inizio del mandato – precisa la sindaca – abbiamo mantenuto costanti contatti e avviato interlocuzioni ufficiali con tutti gli organismi competenti, al fine di affrontare con concretezza e trasparenza la vicenda”.

“È quindi evidente che questa Amministrazione non solo ha seguito con attenzione ogni passaggio istituzionale, – precisa la prima cittadina -, ma ha operato con senso di responsabilità per tutelare l’interesse del Comune e della cittadinanza tanto che i risultati saranno messi nero su bianco da chi di competenza. L’opposizione dunque farebbe bene a informarsi correttamente prima di lanciare accuse infondate”.

“Il mio modus operandi non appartiene né per metodo né per atteggiamento politico a quella ex amministrazione che, dal 2022, è rimasta completamente silente sulla questione, salvo risvegliarsi oggi per muovere critiche strumentali. Dov’era mentre compivamo tutti i passi previsti per legge sopra citati?. L’Amministrazione comunale continuerà invece, come sempre, – assicura Maria Teresa Aiello – a lavorare con impegno e trasparenza per risolvere concretamente le questioni ancora aperte, nell’unico interesse della comunità”.