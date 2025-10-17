Cariati, maltrattamenti in famiglia anche in presenza dei figli minori: 40enne va agli arresti domiciliari

CARIATI (CS) – Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha disposto la scarcerazione di un uomo residente a Cariati (Cs), condannato in via definitiva per maltrattamenti in famiglia aggravati, accogliendo il reclamo presentato dagli Avvocati Gianluigi e Alfredo Zicarelli. L’uomo, quarantenne, era stato arrestato e condotto nel carcere di Castrovillari a seguito della denuncia sporta dalla moglie, che lo accusava di comportamenti violenti anche in presenza dei figli minori.

Dopo l’arresto, l’uomo aveva incaricato i legali Gianluigi e Alfredo Zicarelli per ottenere la scarcerazione. La prima istanza presentata al Magistrato di Sorveglianza era stata rigettata, ma la difesa ha deciso di proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. Nel corso dell’udienza, gli avvocati hanno illustrato la propria posizione, producendo anche documentazione a sostegno della tesi difensiva, finalizzata a confutare in parte i contenuti della sentenza di condanna definitiva. Al termine della discussione, il Tribunale ha accolto integralmente le richieste della difesa, disponendo la scarcerazione del detenuto e l’applicazione della misura degli arresti domiciliari.