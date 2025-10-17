Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Cariati, maltrattamenti in famiglia anche in presenza dei figli minori: 40enne va agli arresti domiciliari

Ionio

Cariati, maltrattamenti in famiglia anche in presenza dei figli minori: 40enne va agli arresti domiciliari

Accolto il reclamo presentato dagli avvocati Zicarelli. L’uomo, condannato in via definitiva, ottiene i domiciliari. Contestata in parte la sentenza di primo grado

Pubblicato

50 minuti fa

il

catanzaro-tribunale-sorveglianza

CARIATI (CS) – Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha disposto la scarcerazione di un uomo residente a Cariati (Cs), condannato in via definitiva per maltrattamenti in famiglia aggravati, accogliendo il reclamo presentato dagli Avvocati Gianluigi e Alfredo Zicarelli. L’uomo, quarantenne, era stato arrestato e condotto nel carcere di Castrovillari a seguito della denuncia sporta dalla moglie, che lo accusava di comportamenti violenti anche in presenza dei figli minori.

Dopo l’arresto, l’uomo aveva incaricato i legali Gianluigi e Alfredo Zicarelli per ottenere la scarcerazione. La prima istanza presentata al Magistrato di Sorveglianza era stata rigettata, ma la difesa ha deciso di proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. Nel corso dell’udienza, gli avvocati hanno illustrato la propria posizione, producendo anche documentazione a sostegno della tesi difensiva, finalizzata a confutare in parte i contenuti della sentenza di condanna definitiva. Al termine della discussione, il Tribunale ha accolto integralmente le richieste della difesa, disponendo la scarcerazione del detenuto e l’applicazione della misura degli arresti domiciliari.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA