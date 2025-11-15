Capodanno Rai, Loizzo si appella ad Occhiuto: «Rilanciare gli investimenti su Cosenza»

COSENZA – “La scelta di Catanzaro come sede del capodanno Rai è giusta. Come calabresi ne siamo felici. Del resto se si deve scegliere una città non può essere un fatto salomonico e si è scelto il capoluogo. – spiega in una nota Simona Loizzo, deputato della Lega Tuttavia riteniamo che si debba lavorare tutti insieme per rilanciare gli investimenti culturali su Cosenza, che ha la peculiarità di una bellezza storica e culturale per cui è indispensabile pensare ad azioni di rilancio e di sinergia”.

“È fondamentale che tutte le istituzioni lavorino insieme per esaltare la bellezza della città e la sua dimensione culturale, e in questo la Regione nell’ambito degli accordi con la Rai – conclude Loizzo – può e deve far conoscere a tutto il Paese l’unicità di Cosenza, dal centro storico al museo all’aperto”.