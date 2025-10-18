Calci, pugni e minacce ad un’anziana, arrestato per rapina e lesioni

ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) – Si è introdotto nella sua abitazione e ha aggredito un’anziana signora: l’ha colpita con calci e pugni impossessandosi dei generi alimentari presenti. L’ha poi minacciata: sarebbe poi tornato a riscuotere una somma di denaro. Questi i motivi che hanno portato all’arresto di un uomo colto in flagranza di reato dai carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, nel Crotonese, per rapina, tentata estorsione e lesioni personali.

I militari sono arrivati sul posto, un villaggio turistico dove abita la vittima, a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale operativa. Sono riusciti a ricostruire nell’immediatezza quanto fosse appena accaduto. Grazie alla descrizione fornita dalla donna e da alcuni testimoni, l’uomo è stato rintracciato e fermato nella sua abitazione per poi essere condotto in caserma. In casa è stato rinvenuto tutto quello che era stato sottratto alla vittima.

L’indagato, secondo la ricostruzione dell’Arma, si è introdotto in casa dell’anziana chiedendole del denaro. Al suo rifiuto l’ha colpita con calci e pugni facendola cadere a terra. Poi ha sottratto dalla cucina del cibo ed una bottiglia di vino che erano sul tavolo e prima di scappare ha detto alla donna che sarebbe tornato in serata a riscuotere la somma che le aveva chiesto. L’anziana signora è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 che hanno riscontrato diversi traumi e ferite.