West Nile, due ricoveri in Calabria: una donna di 89 anni ed un uomo di 57

- Advertisement -

CATANZARO – Dopo la prima vittima accertata ieri al Gom, l’infezione da West Nile colpisce ancora in Calabria. Sono stati segnalati due nuovi casi dall’ufficio igiene pubblica dell’Asp di Catanzaro. Si tratta di una donna di 89 anni e di un uomo di 57 anni, residenti a Chiaravalle, in provincia di Catanzaro, e attualmente ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’azienda ospedaliera universitaria.

Al momento, secondo quanto riferito dall’Asp, le condizioni delle due persone sono stabili ma sono ritenuti non ancora fuori pericolo. Entrambi erano giunti nei giorni scorsi in ospedale in gravi condizioni presentando sintomi di febbre e encefalite. Sotto osservazione le zone di campagna: la donna, da quanto si apprende, sarebbe residente in un’area rurale mentre l’uomo è un commerciante ortofrutticolo.

Nel frattempo l’Asp di Catanzaro ha avviato una indagine epidemiologica specificando che nei prossimi giorni sarà anche attivata la bonifica ambientale nel comune di Guardavalle. Allo stesso tempo è stata predisposta in via cautelativa, il rafforzamento dei reparti di malattie infettive ospedalieri per consentire una pronta ed efficace risposta nell’eventualità si verificassero altri casi anche se al momento la situazione appare sotto controllo.