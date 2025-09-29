HomeCalabria

Voto archiviato nelle Marche, è rush finale per la Calabria: tutti i big scendono in campo

Archiviate le elezioni regionali nelle Marche con la conferma del governatore uscente Francesco Acquaroli del centrodestra, i big nazionali della politica danno il via al rush finale per la Calabria

COSENZA – Archiviate le elezioni regionali nelle Marche con la conferma del governatore uscente Francesco Acquaroli del centrodestra, i big della politica danno il via al rush finale per la Calabria dove si voterà domenica e lunedì 5 e 6 ottobre. Una volata che vedrà, nei prossimi quattro giorni, impegnati tutti i leader nazionali delle forze in campo. A dare il là alla contesa la premier Giorgia Meloni che domani alle 16 sarà a Lamezia Terme per una iniziativa elettorale con i due vice Matteo Salvini e Antonio Tajani oltre ai segretari di Noi Moderati Maurizio Lupi, dell’Udc Antonio De Poli e della presidente di Sud chiama Nord Laura Castelli. Con loro, naturalmente, Roberto Occhiuto. Salvini si sposterà poi in serata a Rose (Cosenza) dove alle 20 incontra gli esponenti della Lega.

E così come accaduto nelle Marche, in concomitanza col centrodestra e in una sorta di confronto a distanza, scende in Calabria anche la segretaria Dem Elly Schlein che sempre domani, martedì 30 settembre, sarà a Crotone a sostegno del candidato del campo progressista Pasquale Tridico. Insieme a lei, ma in luoghi diversi, anche i vertici di Avs. Angelo Bonelli arriva alle 17.30 a Cosenza per poi spostarsi nella vicina Paola, sul tirreno Cosentino; Nicola Fratoianni sarà invece alle 19 a Catanzaro.

Mercoledì 1 ottobre, il leader della Lega prosegue il suo tour in Calabria partendo alle 9 da Trebisacce per passare a Cosenza alle 11 e poi trasferirsi a Paola. Nel pomeriggio è prevista anche una tappa nel catanzarese, a Sellia Marina. Sempre per il centrodestra il ministro per lo sport Andrea Abodi alle 12 sarà a Rende (Cosenza) ed alle 15.30 a Crotone. A Rende, all’Università della Calabria, alle 11, è data la presenza del leader 5 Stelle Giuseppe Conte che poi dovrebbe proseguire il suo giro in alcune città del cosentino.

Il 2 ottobre sarà il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a rappresentare il centrodestra nelle ultime fasi della campagna elettorale partecipando ad un incontro, alle 16.30, a Soverato, sulla costa ionica catanzarese. Lo stesso giorno, secondo i bene informati, il campo progressista si presenterà unito con Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, dati a Reggio Calabria alle 19. Gli stessi, il giorno successivo, dovrebbero chiudere la campagna elettorale a sostegno di Tridico, con tre iniziative: a Villa San Giovanni alle 11, a Lamezia Terme alle 16 e a Corigliano-Rossano alle 19. Al momento, però, non sembra ancora certa la presenza contemporanea dei quattro leader a tutte le manifestazioni.

Sul fronte opposto, la giornata sarà aperta da Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, che parteciperà ad una manifestazione elettorale Vibo Valentia (11.30) per poi spostarsi a Catanzaro alle 16. Anche la Lega sarà presente in Calabra per la chiusura della campagna elettorale, con il leader Salvini, il generale Roberto Vannacci ed il vicesegretario del Carroccio Claudio Duigon che saranno a Reggio Calabria alle 18.
Restano da definire gli impegni calabresi di Tajani e di Forza Italia, partito del governatore uscente. Al termine di questo rush finale, sabato silenzio elettorale e da domenica mattina la parola passa agli elettori.

