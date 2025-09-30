- Advertisement -

COSENZA – Come anticipato, un vortice freddo dai Balcani aprirà una fase di maltempo sulla Calabria che avrà il sapore di inizio inverno più che autunnale. A partire da domani un’irruzione di aria fredda proveniente direttamente dalla Russia porterà piogge, temporali e un netto calo delle temperature, soprattutto al Centro-Sud dove gli esperti prevedono anche la possibile formazione di un ciclone sullo Ionio che sarà responsabile di precipitazioni diffuse.

Vortice freddo dai Balcani. Allerta gialla sulla Calabria

Anche la Calabria dovrà fare i conti con il maltempo provocato dall’arrivo di una massa d’aria continentale, insolitamente fredda per il periodo, che raggiungerà la Penisola dai Balcani. Per la giornata di domani la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo di colore giallo su tutta la regione: sono previste piogge e fenomeni temporaleschi “che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti” in particolare sulle zone ioniche centrosettentrionali della Calabria.

Piogge, temporali e vento freddo da Nord

Proprio il contrasto tra aria gelida e Mediterraneo ancora caldo alimenterà un vortice depressionario, che colpirà soprattutto le regioni meridionali fino a giovedì, portando temporali intensi e possibili grandinate.

Con l’arrivo del freddo si intensificheranno anche i venti da Nord e Nord-Est, in particolare Tramontana e Grecale, con raffiche di burrasca attese su gran parte del Centro-Sud. Attenzione anche alle piogge intense. Gli accumuli più significativi sono previsti su Basilicata ionica, Calabria e Sicilia orientale, con picchi fino a 60/80 millimetri di pioggia in 48 ore.