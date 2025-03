Volo Sky Alps da Crotone a Roma cancellato, passeggeri a terra

- Advertisement -

CROTONE – Giornata difficile ieri, domenica 30 marzo, per molti passeggeri Sky Alps, alle prese con la cancellazione improvvisa da parte della compagnia aerea del volo Crotone-Roma. I passeggeri, quindi, non si sono potuti imbarcare sul volo in partenza alle 07:30, rimanendo all’aeroporto di Crotone. Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città di Roma.

I viaggiatori, però, grazie all’assistenza di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Sembra che la cancellazione, infatti, sia dovuta a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004. Per contattare ItaliaRimborso è possibile farlo, segnalando direttamente il volo cancellato Sky Alps Crotone Roma Fiumicino, con il form presente nel sito di Italia Rimborso.