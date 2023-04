Volo salvavita per un neonato, da Lamezia verso l’ospedale Bambino Gesù di Roma

LAMEZIA TERME – Un neonato in imminente pericolo di vita è stato trasportato questa mattina da Lamezia Terme a Roma. Un equipaggio del 31º Stormo, a bordo di un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, ha eseguito il volo salvavita per il piccolo paziente. Il Trasporto Sanitario Urgente, da Lamezia Terme a Ciampino. Il piccolo è stato imbarcato sul velivolo per raggiungere l’ospedale Bambino Gesù di Roma ed è stato poi affidato alle cure dei sanitari.

