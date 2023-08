Volo Crotone-Bergamo in ritardo di oltre tre ore, domenica da incubo per i passeggeri

CROTONE – Domenica da incubo ieri per chi doveva raggiungere Bergamo. Il volo ha riportato oltre tre ore di ritardo all’atterraggio. Pesanti disagi per i numerosi passeggeri del volo Crotone Bergamo FR3397 della compagnia aerea Ryanair che sono stati costretti a trascorrere diverse ore all’interno dell’aeroporto di Crotone, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 12:55 e atterrato solamente alle 18:06.

Un disservizio che ha provocato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città bergamasca, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004.