Volo cancellato, due amiche calabresi rimborsate da Ita Airways

CATANZARO – Il volo era quello da Parigi a Milano del 22 ottobre 2021, che era stato cancellato dalla compagnia aerea Ita Airways causa sciopero. La compagnia aerea, tuttavia, non aveva fornito la giusta assistenza alle due amiche di Catanzaro, che hanno dovuto acquistare a proprie spese un biglietto per un volo alternativo per raggiungere la meta desiderata.

Il caso sul volo cancellato AZ351 è stato risolto dal Giudice di Pace di Milano, che, recentemente, ha disposto il pagamento da Ita Airways di 500 euro nei confronti dei due passeggeri, che dovettero sborsare la suddetta somma per il volo alternativo alla cancellazione per sciopero.

«Il Giudice di Pace di Milano – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso i passeggeri aerei – ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri anche per voli cancellati per sciopero. La compagnia aerea, infatti, anche in circostanze eccezionali, come quella dello sciopero, deve fornire assistenza ai passeggeri ed il diritto a rimborso o all’imbarco su volo alternativo».

ItaliaRimborso punta a far valere i diritti dei viaggiatori ed ancora una volta ha ricevuto una sentenza favorevole, accaduto come il 97,8% dei casi.