Volevano arrivare sulla scogliera ma sono rimasti bloccati, soccorsi due turisti dai Vigili del fuoco

- Advertisement -

CAPO VATICANO (VV) – Sono rimasti bloccati sulla scogliera e per portarli in salvo sono intervenuti i Vigili de fuoco. È la spiacevole vicenda che ha visto coinvolti due turisti stranieri a Capo Vaticano. I due volevano arrivare al belvedere, seguendo il sentiero, ma hanno perso l’orientamento ritrovandosi in un punto particolarmente difficile. Da qui non sono riusciti né ad andare avanti nella loro escursione e nemmeno a tornare indietro e così hanno lanciato l’allarme chiamando il numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Ricadi che dopo aver raggiunto i turisti, li hanno messi in sicurezza provvisoria per poi rivolgersi ad un elicottero, il “Drago VF 62” che è partito dall’aeroporto di Lamezia Terme e ha portato sulla scogliera di Capo Vaticano l’equipaggio specializzato e gli elisoccorritori che hanno individuato il posto esatto nel quale i due si trovano e li hanno recuperati con un verricello per trasferli poi in una zona sicura.