HomeCalabria

Volano stracci. Tridico accusa la Succurro «fa voto di scambio», lei «500 euro al mese li promettete voi»

Botta e risposta infuocato. Tridico accusa la Succurro di promesse di posti di lavoro in cambio di voti. La replica stizzita "metta in tasca le manette, il M5S ha montato un caso inesistente"

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – L’europarlamentare M5S Pasquale Tridico punta il dito contro la destra calabrese, in particolare contro la Presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro, candidata alle prossime regionale con il centrodestra, accusandola di promesse elettorali legate alle assunzioni di lavoratori precari. Tutto ruota attorno ad un presunto audio nel quale la Presidente, questa l’accusa mossa ieri dal coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Giorno, avrebbe “promesso rifinanziamenti e proroghe in cambio del sostegno elettorale”.

Sulla questione è intervenuto oggi Tridico aggiungendo ulteriore benzina sul fuoco e parlando di vero e proprio voto di scambio «Apprendo dalla stampa nazionale e locale che la destra in Calabria, attraverso la presidente della Provincia di Cosenza e candidata con Occhiuto, sta promettendo assunzioni e concorsi a lavoratori precari, come inequivocabilmente emerge dagli audio pubblicati», ha dichiarato.

«Questo avviene, guarda un pò, in campagna elettorale. È una vergogna e un inganno per tutti i calabresi. Diciamoci la verità: questo è voto di scambio. Mi auguro che, ove fossero accertate interferenze con la campagna elettorale e ipotesi di reati correlati, sia la giustizia a ripristinare la legalità».

Immediata e durissima la replica di Succurro, che respinge le accuse con fermezza:
«Il Movimento 5 Stelle sta montando un caso inesistente, come al suo solito – ha affermato – accusandomi di voto di scambio senza che io abbia chiesto un solo voto, come l’audio incriminato conferma». La Succurro ha poi rincarato la dose rivolgendosi direttamente all’ex presidente dell’Inps: «L’accusa di Tridico e di alcuni esponenti locali dei 5 Stelle è ridicola e insultante. Da settimane vanno in giro per la Calabria a promettere 500 euro al mese a destra e a manca, e attaccano me? Pazzesco. Tridico metta in tasca le manette e stia sereno».

La presidente della Provincia di Cosenza ha inoltre ricordato l’impegno della Regione sul fronte del precariato: «Con il governo Occhiuto abbiamo affrontato sin dal 2021 la vertenza Tis, un bacino ereditato di circa 3.800 tirocinanti di inclusione sociale. In questi quattro anni sono state stabilizzate 2.700 persone, ne restano fuori 1.100, ed è stata già espressa da mesi, ben prima dell’indizione di nuove elezioni, la volontà di assumere tutti, per chiudere una volta per tutte una brutta pagina di precariato e instabilità. Noi andiamo avanti a testa alta – ha concluso – e non ci lasciamo intimorire da alcuno».

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Cosenza-Castrizio

Castrizio a Cosenza, l’autorità nel campo dell’archeologia apre l’anno del Telesio

Area Urbana
COSENZA - Ad inaugurare il nuovo anno scolastico al Liceo Classico Bernardino Telesio di Cosenza la lectio magistralis del Professor Daniele Castrizio, un'autorità riconosciuta...
Sicurezza

Sicurezza dei dati nei casinò online: come vengono protetti i giocatori

Attualità
COSENZA - Oggi è fondamentale garantire la protezione dei dati personali degli utenti. A tal fine, i siti di casinò come Pistolo prevedono diverse...
guarascio - Alfredo citrigno

Cosenza Calcio, Alfredo Citrigno «avevo offerto 10 milioni a Guarascio, al netto di crediti...

Sport
COSENZA - Intervistato dalla TV siciliana Telecolore, prima del match contro il Catania, Il presidente Guarascio era tornato a parlare della mancata cessione societaria...
carabinieri

Castrovillari, è mistero su due bimbi di 4 e 5 anni svaniti nel nulla:...

Provincia
CASTROVILLARI (CS) - E' avvolta nel mistero la scomparsa di due fratellini, di di cinque e quattro anni, di cui non si hanno più...
Disperso Pollino

Era disperso da ieri sui monti del Pollino, 20enne salvato dai Vigili del fuoco

Provincia
CASTROVILLARI (CS) - Era disperso dalla giornata di ieri, a circa 2mila metri di quota, tra i boschi del Pollino ed oggi è stato...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37357Area Urbana22462Provincia19905Italia8033Sport3871Tirreno2958Università1466
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Sicurezza
Attualità

Sicurezza dei dati nei casinò online: come vengono protetti i giocatori

COSENZA - Oggi è fondamentale garantire la protezione dei dati personali degli utenti. A tal fine, i siti di casinò come Pistolo prevedono diverse...
Mezzi di trasporto
Calabria

Elezioni regionali in Calabria: attivati gli sconti per viaggi ferroviari, aerei,...

COSENZA - Si bloccano le agevolazioni e gli sconti per gli elettori che si recheranno in Calabria per le elezioni regionali del 5 e...
112 numero unico emergenza
Area Urbana

Cosenza, l’Asp difende il 112 «servizio efficiente e tempi di risposta...

COSENZA – Alcune recenti dichiarazioni di esponenti del Si Cobas Calabria hanno puntato il dito contro la gestione della Centrale Unica di Risposta 112,...
Enza Bruno Bossio (Pd)
Area Urbana

Enza Bruno Bossio (Pd) apre il punto incontro a Cosenza e...

COSENZA - È stato aperto il nuovo punto incontro di Enza Bruno Bossio, candidata del Pd nella circoscrizione Nord alle prossime elezioni regionali. Il...
Tirreno

SuperEnalotto: centrato sull’Alto Tirreno Cosentino un “5” da oltre 42mila euro

SCALEA (CS) - Il Superenalotto fa felice un fortunato scommettitore sull'alto Tirreno Cosentino, che si porta a casa oltre 42mila euro. Nell’estrazione di venerdì...
Pasquale Amantea segretario provinciale Federazione Igiene Ambientale
Area Urbana

Castrolibero, operai senza spogliatoi e bagni. La denuncia dell’UGL “costretti a...

CASTROLIBERO (CS) - A Castrolibero monta la protesta dei lavoratori impegnati nel servizio di igiene urbana, gestito dalla società Mia Multiservizi Igiene Ambientale in appalto...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA