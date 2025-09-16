- Advertisement -

COSENZA – L’europarlamentare M5S Pasquale Tridico punta il dito contro la destra calabrese, in particolare contro la Presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro, candidata alle prossime regionale con il centrodestra, accusandola di promesse elettorali legate alle assunzioni di lavoratori precari. Tutto ruota attorno ad un presunto audio nel quale la Presidente, questa l’accusa mossa ieri dal coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Giorno, avrebbe “promesso rifinanziamenti e proroghe in cambio del sostegno elettorale”.

Sulla questione è intervenuto oggi Tridico aggiungendo ulteriore benzina sul fuoco e parlando di vero e proprio voto di scambio «Apprendo dalla stampa nazionale e locale che la destra in Calabria, attraverso la presidente della Provincia di Cosenza e candidata con Occhiuto, sta promettendo assunzioni e concorsi a lavoratori precari, come inequivocabilmente emerge dagli audio pubblicati», ha dichiarato.

«Questo avviene, guarda un pò, in campagna elettorale. È una vergogna e un inganno per tutti i calabresi. Diciamoci la verità: questo è voto di scambio. Mi auguro che, ove fossero accertate interferenze con la campagna elettorale e ipotesi di reati correlati, sia la giustizia a ripristinare la legalità».

Immediata e durissima la replica di Succurro, che respinge le accuse con fermezza:

«Il Movimento 5 Stelle sta montando un caso inesistente, come al suo solito – ha affermato – accusandomi di voto di scambio senza che io abbia chiesto un solo voto, come l’audio incriminato conferma». La Succurro ha poi rincarato la dose rivolgendosi direttamente all’ex presidente dell’Inps: «L’accusa di Tridico e di alcuni esponenti locali dei 5 Stelle è ridicola e insultante. Da settimane vanno in giro per la Calabria a promettere 500 euro al mese a destra e a manca, e attaccano me? Pazzesco. Tridico metta in tasca le manette e stia sereno».

La presidente della Provincia di Cosenza ha inoltre ricordato l’impegno della Regione sul fronte del precariato: «Con il governo Occhiuto abbiamo affrontato sin dal 2021 la vertenza Tis, un bacino ereditato di circa 3.800 tirocinanti di inclusione sociale. In questi quattro anni sono state stabilizzate 2.700 persone, ne restano fuori 1.100, ed è stata già espressa da mesi, ben prima dell’indizione di nuove elezioni, la volontà di assumere tutti, per chiudere una volta per tutte una brutta pagina di precariato e instabilità. Noi andiamo avanti a testa alta – ha concluso – e non ci lasciamo intimorire da alcuno».