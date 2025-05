Volano calci, pugni e mobili in pieno centro: locale chiuso per tre giorni dopo maxi rissa

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – La Polizia di Stato ha emesso un provvedimento di sospensione ex art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza nei confronti di un locale del centro cittadino. In particolare, il Questore della Provincia di Vibo Valentia Ruperti, nel quadro delle attività dirette a prevenire l’insorgere di turbative per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, ha disposto, sulla base di un’attività istruttoria condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa, la sospensione della licenza per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per la durata di tre giorni per un locale del centro di Vibo Valentia, nelle cui pertinenze, nella notte del 27 aprile scorso, si era verificata una rissa particolarmente violenta tra giovani.

I partecipanti alla rissa, tra cui due minori, si sono affrontati con calci e pugni, lanciandosi anche parte del mobilio del dehor e diverse bottiglie di vetro.

Le investigazioni della Squadra Mobile consentivano di identificarli e denunciarli all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, il Questore, a seguito degli accertamenti condotti dalla Divisione Anticrimine, ha emesso nove avvisi orali, nonché tre fogli di via obbligatori dal Comune di Vibo Valentia per la durata di anni tre nei confronti di soggetti coinvolti nel grave episodio delittuoso. Nonostante il locale si trovi in una via particolarmente affollata del centro cittadino, va sottolineato che nessuno quella sera ha chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Tutti i provvedimenti sono stati emessi al fine di prevenire e garantire la socialità, la tranquillità pubblica e una sana movida. Si rinnova, pertanto, l’invito per i gestori di pubblici esercizi ad informare tempestivamente le Forze dell’Ordine qualora si ravvisino comportamenti, all’interno e all’esterno dei locali, che possano in qualche modo turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.