Vogliono raggiungere il santuario di Polsi ma restano bloccati, soccorsi tre turisti

SAN LUCA (RC) – Volevano raggiungere il santuario di Polsi con la propria auto, ma quest’ultima a causa di un’avaria meccanica, ha bloccato la loro corsa. Così tre turisti tedeschi, il padre con due figli, sono rimasti bloccati nell’area montana e hanno inviato una richiesta di soccorso al numero di emergenza 112.

Ricevuta la segnalazione, i carabinieri della Stazione di San Luca si sono prontamente attivati, raggiungendo i turisti nel punto in cui erano rimasti bloccati. Gli stessi, coscienti e in buone condizioni di salute, sono stati recuperati e accompagnati fino al centro abitato, ponendo così fine alla loro disavventura. La conoscenza accurata di queste aree difficili da raggiungere da parte dei militari ha permesso di individuare il punto preciso in cui si trovavano i tre turisti e di raggiungere in brevissimo tempo garantendo sicurezza, assistenza e vicinanza.