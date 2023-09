Violenze sessuali a pazienti oncologici, arrestato un infermiere a Catanzaro

CATANZARO – La Guardia di Finanza di Catanzaro, al termine di un’indagine della Procura ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro a carico di un infermiere in servizio al Presidio Ospedaliero “De Lellis” della città capoluogo per violenza sessuale nei confronti di numerosi di pazienti oncologici.

Nel corso delle indagini, svolte dalle Fiamme Gialle, sono state sentite diverse testimonianze che hanno confermato la sussistenza dei comportamenti dell’indagato, che avrebbe abusato delle condizioni fisiche e psichiche dei pazienti, affetti da gravi malattie oncologiche, costringendoli a subire atti sessuali contro la loro volontà, nello svolgimento del proprio servizio.

Numerosi sono stati gli episodi che si sarebbero consumati nell’arco di circa un anno dentro le mura del presidio ospedaliero De Lellis Ciaccio di Catanzaro: infatti le risultanze investigative emerse hanno consentito di delineare un composito quadro contraddistinto da svariati episodi lesivi della sfera personale altrui.