Violenze fisiche e psicologiche nei confronti della moglie e delle figlie, arrestato

Le vittime costrette a vivere in un contesto di vita familiare e relazione caratterizzato da violenza e prevaricazione

CROTONE – Sono stati gli agenti della polizia di Stato di Crotone ad arrestare l’uomo per maltrattamenti in famiglia e violenze nei confronti delle figlie. Il provvedimento cautelare è stato emesso a seguito della attività svota dalla Squadra Mobile, che ha raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo per reiterate condotte di violenza fisica, morale e psicologica, sottoponendole ad un perdurante stato di vessazione e prevaricazione familiare sia le figlie che la moglie.

Le indagini condotte dalla sezione specializzata “Reati contro la persona” in collaborazione con l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i quali hanno immediatamente attivato la procedura prevista dal “Codice Rosso”, predisponendo le idonee misure volte a tutelare e proteggere le vittime.

Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di ricostruire una serie di episodi di maltrattamento posti in essere da parte dell’uomo nei confronti del nucleo familiare, il quale con condotte reiterate aggrediva e percuoteva sistematicamente le vittime costringendole a vivere in un contesto di vita familiare e relazione contrassegnato da violenza e prevaricazione. Il soggetto dopo le formalità di rito lo associavano in carcere a disposizione della magistratura.

 

