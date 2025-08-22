HomeCalabria

Violenze e soprusi durati per 20 anni. Così ha trovato la forza di denunciare e far arrestare il marito

Venti anni di abusi sessuali, e vessazioni alla quale una donna di 40 anni ha detto basta trovando la forza di denunciare ai carabinieri il marito 45enne arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori.

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
POLISTENA (RC) – Una lunga storia di violenze e vessazioni alla quale una donna di 40 anni ha detto basta ad un certo punto denunciando il marito, 45enne, che è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori. É quanto è accaduto a Polistena, in provincia di Reggio Calabria. Una vicenda che si é protratta per quasi 20 anni. Tutto è iniziato, infatti, nel 2006, quando il rapporto tra i coniugi si è trasformato in un incubo per la donna e per i due figli minori della coppia. Una lunga sofferenza ricostruita nei minimi particolari nella denuncia che la donna ha sporto ai carabinieri, facendo scattare il “Codice rosso“, lo strumento che garantisce priorità assoluta ai casi di violenza domestica e di genere.
Le indagini, coordinate dei sostituti procuratori di Palmi Veronica Origlio e Federico Moleti sotto le direttive del procuratore, Emanuele Crescenti, hanno consentito di riscontrare il racconto della vittima. A partire dai maltrattamenti di cui i carabinieri hanno trovato traccia nelle chat tra i due coniugi. In particolare, nel fascicolo dell’inchiesta aperto dalla Procura sono finiti alcuni messaggi, anche vocali, inviati dall’uomo alla moglie.
Messaggi e audio che hanno dimostrano le continue vessazioni familiari di cui si sarebbe reso responsabile il 45enne. Un vortice di soprusi, botte, umiliazioni e violenze sessuali. Angherie che, secondo quanto è stato riferito dalla donna, avrebbero assunto, con il tempo, forme sempre più brutali, con aggressioni fisiche e abusi sessuali subiti dalla 40enne e una violenza pressoché quotidiana che ha piegato l’intera famiglia, imponendo un clima segnato dalla paura e dall’umiliazione.
Schiacciata da anni di minacce e sopraffazioni, la donna ha dovuto ricorrere anche a cure psichiatriche per sopportare il clima di sottomissione a cui era sottoposta. Le indagini, riferiscono i carabinieri, hanno consentito di scoprire un quadro particolarmente grave da cui sono emerse in maniera netta le responsabilità di una persona dalla violenza irrefrenabile, capace di rendere la propria casa un luogo di terrore. A carico del marito violento il gip di Palmi ha emesso, su richiesta della Procura della Repubblica, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che é stata eseguita dai carabinieri della Compagnia di Taurianova. Il provvedimento restrittivo è stato emesso per il pericolo di reiterazione del reato da parte dell’uomo. Il 45enne è stato sottoposto già ieri all’interrogatorio di garanzia ed è stato portato in carcere.
- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Andrea De Lorenzo

Tragedia Praia a Mare. Morto Andrea De Lorenzo coinvolto in un incidente. Era il...

Tirreno
PRAIA A MARE (CS) - Sgomento a Praia a Mare per la morte del 46nne Andrea De Lorenzo, coinvolto in un tragico incidente stradale...
Carcere di Palmi

Si arrampica su un muro di cinta alto 4 metri e fugge dal carcere...

Calabria
PALMI (RC) - È stato rintracciato e bloccato dalla Polizia penitenziaria nelle campagne in prossimità dell'autostrada il detenuto, appartenente al circuito Alta Sicurezza, che...
Amantea Sindaco Pellegrino

Amantea, il sindaco “orgogliosi del lavoro al depuratore. Nessuna irregolarità riscontrata dalla Procura”

Tirreno
AMANTEA (CS) - "A leggere le notizie riguardanti le attività di controllo disposte dalla Procura di Paola sugli impianti di depurazione della costa, Amantea...

La tragica morte del 22enne Filippo Verterame. C’é un indagato per omicidio volontario aggravato

Calabria
CROTONE - Omicidio volontario aggravato. Questo il reato che la Procura della Repubblica di Crotone contesta a Giuseppe Paparo per la morte di Filippo...
Dametto

Cosenza, nuovo rinforzo in difesa. Preso l’esperto centrale ex Torres Paolo Dametto

Sport
COSENZA - Arriva un nuovo rinforzo per la difesa del Cosenza che sistema una delle caselle più importanti, ovvero quella dei centrali, con l'arrivo...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37071Area Urbana22269Provincia19772Italia8001Sport3848Tirreno2903Università1450
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Andrea De Lorenzo
Tirreno

Tragedia Praia a Mare. Morto Andrea De Lorenzo coinvolto in un...

PRAIA A MARE (CS) - Sgomento a Praia a Mare per la morte del 46nne Andrea De Lorenzo, coinvolto in un tragico incidente stradale...
Carcere di Palmi
Calabria

Si arrampica su un muro di cinta alto 4 metri e...

PALMI (RC) - È stato rintracciato e bloccato dalla Polizia penitenziaria nelle campagne in prossimità dell'autostrada il detenuto, appartenente al circuito Alta Sicurezza, che...
Amantea Sindaco Pellegrino
Tirreno

Amantea, il sindaco “orgogliosi del lavoro al depuratore. Nessuna irregolarità riscontrata...

AMANTEA (CS) - "A leggere le notizie riguardanti le attività di controllo disposte dalla Procura di Paola sugli impianti di depurazione della costa, Amantea...
Calabria

La tragica morte del 22enne Filippo Verterame. C’é un indagato per...

CROTONE - Omicidio volontario aggravato. Questo il reato che la Procura della Repubblica di Crotone contesta a Giuseppe Paparo per la morte di Filippo...
Attualità

Cosa si aspettano ora gli italiani da siti Web e App

COSENZA  - Il modo in cui gli italiani usano Internet sta cambiando rapidamente. Gli utenti di oggi vogliono siti Web e App che non...
elisoccorso
Calabria

Tragica caduta in casa. Muore per una grave ferita alla testa,...

SAN PIETRO di CARIDA' (RC) - Un tragico incidente domestico è costato la vita ad 79enne, R.C., morto probabilmente a seguito di un'accidentale caduta...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA