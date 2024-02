Violenze ai danni dei genitori e della sorella, 28enne finisce in carcere

CROTONE – I carabinieri della stazione di Torre Melissa hanno arrestato un giovane di 28 anni, in aggravamento della misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto. Il ragazzo infatti era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori e della sorella avvenuto lo scorso novembre.

In particolare aveva frantumato un quadro in vetro sulla testa del padre, e colpito la madre con schiaffi e pugni fino a farla sanguinare. Il 28enne era agli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella della famiglia ma nei giorni scorsi, avrebbe violato la misura arrivando a cospargere di cenere l’autovettura del padre, e ad apporre sulla stessa, numerosi bigliettini contenenti minacce. Allertati i carabinieri, per il giovane, le porte del carcere di Crotone.

Divieto di avvicinamento per un uomo di 55 anni

Altro caso a Cirò Marina, dove i carabinieri hanno sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un agricoltore cirotano di 55 anni. Per 13 anni avrebbe vessato e sottoposto a continue violenze, verbali e psicologiche, la compagna, per ragioni di gelosia.