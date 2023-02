Violenza sessuale di gruppo su una minorenne, arrestato latitante albanese in Calabria

CROTONEI – Era latitante dal 2013, quando si sottrasse all’esecuzione di una condanna per violenza sessuale di gruppo, il cittadino albanese arrestato oggi dagli agenti dell’ufficio immigrazione della Questura di Crotone. L’uomo, 37 anni, che all’epoca era scappato in Albania per evitare la carcerazione, aveva trovato rifugio a Cotronei, piccolo comune della Sila crotonese, proprio dove quattordici anni prima era avvenuta la violenza. La vicenda che lo vede coinvolto risale infatti all’estate del 2009 quando insieme ad altri due connazionali avrebbe abusato di una ragazzina non ancora quattordicenne, anche lei albanese, figlia di un loro conoscente, che abitava a Cotronei.

Giovane minacciata con una pistola

I tre uomini, all’epoca poco più che ventenni, a volte insieme a volte da soli, avevano adescato la giovane connazionale nelle strade del paese, conducendola poi in luoghi isolati per abusare di lei, arrivando anche, in una circostanza, a minacciarla con una pistola. L’episodio, che destò scalpore in tutta la provincia, venne alla luce grazie alle dichiarazioni della ragazzina, che trovò la forza di denunciare gli abusi subìti, andati avanti almeno per tre mesi. A quel punto i tre albanesi, due dei quali sono cugini, fecero perdere le proprie tracce ma nel 2013 i due cugini vennero catturati dalla Polizia, uno a Milano e l’altro a Santa Severina, nel crotonese.

I due cugini assolti con formula ampia

Il 37enne arrestato oggi, invece, riuscì a scappare in Albania dove sarebbe rimasto fino a qualche anno fa, quando ha deciso di rientrare in Italia e tornare a Cotronei. Presumendo, forse, che la condanna a 9 anni e 6 mesi di reclusione inflittagli in primo grado dal Tribunale di Crotone per violenza sessuale su minore aggravata dall’uso delle armi fosse stata nel frattempo ribaltata come avvenuto per gli altri due coimputati. Nel processo d’appello celebrato nel 2016, infatti, i giudici hanno assolto i due cugini con formula ampia. Appello che invece non è stato possibile celebrare nei confronti del 37enne proprio perché rimasto irreperibile.