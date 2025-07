Violenza sessuale alla moglie durante la vacanza in Calabria: fermato 42enne tedesco

- Advertisement -

TORRE MELISSA (KR) – Una vacanza che si è trasformata in un vero incubo per una donna, cittadina tedesca, che ha denunciato il marito per ripetute violenze sessuali. E’ accaduto a Torre Melissa, nel Crotonese, dove la coppia era in vacanza. L’uomo, un 42enne connazionale, è stato fermato dai Carabinieri di Cirò Marina su disposizione della Procura di Crotone, che ha emesso un provvedimento urgente per impedirne la fuga.

Secondo le indagini, almeno tre episodi di violenza sarebbero stati compiuti dall’uomo, due dei quali in Italia durante il soggiorno in Calabria. La donna ha sporto denuncia nella stessa mattinata in cui si è attivato l’intervento dei militari, che hanno subito raccolto un quadro indiziario ritenuto grave, con elementi che parlano anche di minacce e violenza verbale. L’indagato era pronto a tornare in Germania con un volo già prenotato, ma è stato bloccato e arrestato prima della partenza. Ora si trova in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.