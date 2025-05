Violenza psicologica e vessazioni tra gelosia e tensioni familiari, divieto avvicinamento alla moglie

- Advertisement -

ROCCABERNARDA (KR) – Dal mese di giugno del 2024 alla fine di marzo scorso avrebbe messo in atto dei reiterati episodi di violenza psicologica e vessazioni, in un contesto di gelosia e tensioni familiari, nei confronti della moglie. L’uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia, è stato raggiunto dalla misura, eseguita dai carabinieri e disposta dal gip del tribunale di Crotone su richiesta della Procura, dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento e di comunicazione, in qualsiasi forma, con la persona offesa. Le condotte portate avanti dall’uomo residente nel comune del crotonese, secondo quanto riferito dalla vittima, si sarebbero protratte per circa dieci mesi provocando nella donna un grave stato di ansia e stress.