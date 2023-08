Violenza e minacce, bloccati dai carabinieri in due casi distinti: due arresti

SOVERATO – Due uomini sono stati arrestati, in due distinte operazioni, dai carabinieri della Compagnia di Soverato per atti persecutori compiuti nei confronti della convivente e di un giovane. I militari della Stazione di Gasperina, dopo aver ricostruito una intricata vicenda di violenza domestica, hanno arrestato un 38enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catanzaro per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe maltrattato la compagna convivente, vessandola psicologicamente con continue accuse di tradimenti, isolandola dalla famiglia di origine, picchiandola e minacciandola. Tutti fatti verificatisi nella notte tra l’8 e il 9 agosto scorso. L’uomo è stato portato nella Casa circondariale di Catanzaro-Siano. In altro caso distinto, i carabinieri della Stazione di Soverato hanno arrestato in flagranza di reato, un 49enne, che, durante la perquisizione personale e locale dopo la denuncia-querela presentata da un giovane per atti persecutori, alla presenza dei militari ha molestato e minacciato il denunciante, replicando le condotte violente, tali da cagionare un perdurante stato di ansia e paura, nella vittima.

L’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.