Violento scontro tra due auto e una moto: centauro ferito e trasportato in ospedale

CATANZARO – Incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle 15, su viale degli Angioni zona sud di Catanzaro. Secondo quanto si apprende, sarebbe avvenuto uno scontro da due autovetture e una moto. Sul posto i vigili del fuoco giunti tempestivamente sul posto che hanno immobilizzato sulla barella il conducente della moto che è stato successivamente affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale. Si è proceduto poi alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza. Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.

